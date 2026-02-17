Manavgat'ta baraj kapakları açıldı: Kontrollü tahliye sonrası işletmeleri su bastı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, doluluk seviyesinin artması ve bugün beklenen sağanak yağış nedeniyle Oymapınar Barajı’ndan kontrollü su bırakıldı. Su tahliyesinin ardından Manavgat Irmağı’nda seviye yükselirken, ırmak kenarında bulunan bazı işletmeleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri için sağanak uyarısı yapmasının ardından Manavgat’ta barajlarda kontrollü tahliye süreci başlatıldı. Oymapınar Barajı’ndan su bırakılması nedeniyle Manavgat Irmağı kıyısında bulunan vatandaşlar, olası taşkın riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Irmakta yükselen su seviyesi bazı iş yerlerine kadar ulaştı. Su basan işletmelerde çalışanlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.