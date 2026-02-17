Manavgat'ta baraj kapakları açıldı: Kontrollü tahliye sonrası işletmeleri su bastı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Oymapınar Barajı’ndan kontrollü su bırakılmasının ardından Manavgat Irmağı’nda su seviyesi yükseldi. Irmak kenarındaki bazı işletmeleri su basarken, bölgedekiler taşkın riskine karşı uyarıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Manavgat'ta baraj kapakları açıldı: Kontrollü tahliye sonrası işletmeleri su bastı
Yayınlanma: Güncellenme:

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, doluluk seviyesinin artması ve bugün beklenen sağanak yağış nedeniyle Oymapınar Barajı’ndan kontrollü su bırakıldı. Su tahliyesinin ardından Manavgat Irmağı’nda seviye yükselirken, ırmak kenarında bulunan bazı işletmeleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri için sağanak uyarısı yapmasının ardından Manavgat’ta barajlarda kontrollü tahliye süreci başlatıldı. Oymapınar Barajı’ndan su bırakılması nedeniyle Manavgat Irmağı kıyısında bulunan vatandaşlar, olası taşkın riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Irmakta yükselen su seviyesi bazı iş yerlerine kadar ulaştı. Su basan işletmelerde çalışanlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Manavgat'ta baraj kapakları açıldı: Kontrollü tahliye sonrası işletmeleri su bastı - Resim : 1

"Bilmiyordum" demek yetmiyor! Ek gelir tuzağının sonu mahkeme"Bilmiyordum" demek yetmiyor! Ek gelir tuzağının sonu mahkemeGündem
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

antalya ırmak
Günün Manşetleri
'Savaş gemisinden tehlikelisi onu batıracak silahtır'
28 ilde siber suç operasyonu
İstanbul merkezli bahis operasyonu
4 "dev köstebek" aynı anda kazıyor
Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
Diploma davasında yeni gelişme
TBMM’deki taciz davasında yeni gelişme
Ocak ayı bütçe rakamları açıklandı
Çok Okunanlar
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar?
TOKi Konya kura sonuçları 2026: İşte isim listesi ve sorgulama ekranı TOKi Konya kura sonuçları 2026: İşte isim listesi ve sorgulama ekranı
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Yarın sabah raflarda: A101, 18 Şubat indirimli ürünler kataloğu yayınlandı Yarın sabah raflarda: A101, 18 Şubat indirimli ürünler kataloğu yayınlandı
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?