Manavgat’ta gürültü kirliliği yapan motosiklete rekor ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gürültü kirliliğine yol açan bir motosiklet sürücüsüne "Şahin" timi tarafından 9 bin 267 TL para cezası kesildi, motosiklet ise trafikten men edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Manavgat’ta gürültü kirliliği yapan motosiklete rekor ceza
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Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İbrahim Sözen Caddesi’nde uygulama yaparken, 07 CRT 62 plakalı bir motosikletin çıkardığı aşırı ses nedeniyle dikkatlerini bu araca çevirdi. Abartılı egzoz kullanan motosikletin sürücüsü, ekiplerin uygulamayı bırakıp peşine düşmesiyle yaklaşık 500 metre süren bir takip sonucunda Şelale Caddesi’nde durduruldu.

Yapılan incelemede egzozu tamamen boşaltılmış olan motosikletin, gürültü kirliliği yarattığı tespit edildi. Sürücü Ömer E.A.'ya bu nedenle 9 bin 267 TL idari para cezası kesilirken, motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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