Manavgat’ta gürültü kirliliği yapan motosiklete rekor ceza

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İbrahim Sözen Caddesi’nde uygulama yaparken, 07 CRT 62 plakalı bir motosikletin çıkardığı aşırı ses nedeniyle dikkatlerini bu araca çevirdi. Abartılı egzoz kullanan motosikletin sürücüsü, ekiplerin uygulamayı bırakıp peşine düşmesiyle yaklaşık 500 metre süren bir takip sonucunda Şelale Caddesi’nde durduruldu.

Yapılan incelemede egzozu tamamen boşaltılmış olan motosikletin, gürültü kirliliği yarattığı tespit edildi. Sürücü Ömer E.A.'ya bu nedenle 9 bin 267 TL idari para cezası kesilirken, motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.