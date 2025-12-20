Manavgat’ta kan donduran gece: Markette iki kişi vurularak öldürüldü
Antalya’nın Manavgat ilçesinde husumet gölgesinde kurulan alkol masası, yerini silah seslerine ve can pazarına bıraktı.
Olay, Manavgat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette patlak verdi.
İddialara göre, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan 33 yaşındaki Abdulkadir Erkan ile 56 yaşındaki Nurettin Süleyman Ertem, Ömer Y.'ye ait markete gelerek burada alkol almaya başladı.
İş yeri sahibi ile müşterileri arasında bir süre sonra sözlü olarak başlayan gerginlik, kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya evrildi. Tansiyonun düşmemesi üzerine market sahibi Ömer Y., belindeki ruhsatsız tabancayı çekerek husumetlileri Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem’in üzerine kurşun yağdırdı.
SİLAH SESLERİ MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI
Marketten yükselen silah sesleriyle irkilen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine ulaştığında, cinayet zanlısı Ömer Y. suç aleti olan ruhsatsız silahla birlikte polise teslim oldu.
Sağlık görevlilerinin yerde kanlar içinde yatan iki şahıs üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda, Erkan ve Ertem’in olay yerinde hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.
Gözaltına alınan katil zanlısı Ömer Y., emniyet güçleri tarafından polis merkezine götürülmek üzere araca bindirildiği esnada cinayetin gerekçesine dair çarpıcı bir iddiada bulundu. Zanlının, kendisini götüren ekiplere "Çökmek istediler. Onun için öldürdüm" dediği öne sürüldü.
Korkunç olayın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabip tarafından cinayet mahallinde detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan tespitlerin ardından hayatını kaybeden Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem’in cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.