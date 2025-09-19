Manda sayısı 6 ayda 4 bin azaldı! İstanbul Manda Birliği Başkanı Taşdelen sorunları anlattı

İstanbul'a metropol şehir deyip geçmeyin tarım ve hayvancılıkta yapılıyor. İstanbul Manda Birliği Başkanı Ercan Taşdelen, çiftliğinin kapılarını Ulusal Kanal'a açtı. Manda üretimi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Nedenlerini, üretim aşamasında zorlukları, güzellikleri kendisiyle konuştuk.

Mandacılık önemli bir geçim kaynağı ancak üreticisi eski günlerini mumla arar oldu. Sayıları hızla tükeniyor. Üreticisi direniyor. Samsun, Diyarbakır, İstanbul manda üretiminde ilk 3'te. Bazı illerde manda bile kalmadı.

Son verilere göre Aralık 2024'te 162 bin 51 olan manda sayısı Haziran 2025'te 158 bin 328'e düştü.

İstanbul Manda Birliği Başkanı Ercan Taşdelen, çiftliğinin kapılarını Ulusal Kanal'a açtı. Manda üretimini enine boyuna anlattı. Manda ürünlerinin ineğe göre biraz pahalı olması, sulak alanların azalması ve girdi maliyetlerinin artması mandacılığı bitirme noktasına getirdi.

Saman, veteriner, elektrik, su, çoban ve yer maliyetleri önemli gider kalemleri arasında. Çiftinin bunları tek başına omuzlaması imkansız.

Yeni artırılan destekler bir nebze de olsa üreticiye nefes aldırdı ancak yeterli değil. Girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi ve manda ürünlerinin biraz daha tanıtılması gerekiyor.

