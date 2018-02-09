Mete Yar'dan önemli açıklamalar
Mete Yar'dan önemli açıklamalar
"Hem Afrin'i hem de Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz"
"PYD'nin 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığı teyit edildi"
PYD-PKK'lı teröristler Türk jetlerinden kaçamadı
PYD-PKK'lı teröristler Türk jetlerinden kaçamadı

Manevra yaparken çocuğunu ezdi

Honaz ilçesinde, babasının geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Manevra yaparken çocuğunu ezdi

Denizli'nin Honaz ilçesinde, babasının geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kızılyer Mahallesi'nde çiftçilik yapan M.Y. (45) Orta Arık mevkisindeki tarlasında 20 H 9775 plakalı kamyoneti ile geri manevra yapmaya çalışırken, annesinin uyuttuktan sonra tarladaki plastik kasaların yanına yatırıp üzerini örttüğü oğlu Abdullah Yasin Y'ye çarptı.

Babası ve yakınlarınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan minik Abdullah Yasin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan baba M.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilecek.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #bağ tarlası #geri manevra #kamyonet #Honaz ilçesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.