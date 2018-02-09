Honaz ilçesinde, babasının geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, babasının geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Kızılyer Mahallesi'nde çiftçilik yapan M.Y. (45) Orta Arık mevkisindeki tarlasında 20 H 9775 plakalı kamyoneti ile geri manevra yapmaya çalışırken, annesinin uyuttuktan sonra tarladaki plastik kasaların yanına yatırıp üzerini örttüğü oğlu Abdullah Yasin Y'ye çarptı.



Babası ve yakınlarınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan minik Abdullah Yasin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan baba M.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilecek.

