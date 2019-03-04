Manisa'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Manisa'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Vatan Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Daban
Ahmetli: Mustafa Patlatır
Akhisar: Ergun Karakaşlar
Alaşehir: Mehmet Huda Acar
Demirci: Figen Kağan
Gölmarmara: Ayten Eryılmaz
Gördes: Saadet Terzi
Kırkağaç: Huriye Tepeli
Köprübaşı: Behice Mutlu
Kula: Zeynep Dutkin
Salihli: Muzaffer Ökek
Sarıgöl: Mustafa Erdem
Saruhanlı: Ayla Türkan Çiçek Türkoğlu
Selendi: Hatice Yıldırım
Soma: İsmail Ozanırk
Şehzadeler: Zahide Sönmez
Turgutlu: Şaban Çiloğlu
Yunusemre: Özden Başmaya
Adalet ve Kalkınma Partisi
Akhisar: Hüseyin Eryüksel (Cumhur İttifakı)
Ahmetli: Ahmet Alhan (Cumhur İttifakı)
Demirci: Selami Selçuk (Cumhur İttifakı)
Gölmarmara: Kamil Öz (Cumhur İttifakı)
Gördes: Muhammet Akyol (Cumhur İttifakı)
Kırkağaç: Yaşar İsmail Gedüz (Cumhur İttifakı)
Köprübaşı: Regaip Topuz (Cumhur İttifakı)
Saruhanlı: Burhan Tezcan (Cumhur İttifakı)
Soma: Ali Tulup (Cumhur İttifakı)
Şehzadeler: Ömer Faruk Çelik (Cumhur İttifakı)
Yunusemre: Mehmet Çerçi (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Akhisar: Besim Dutlulu (Millet İttifakı)
Alaşehir: Ahmet Öküzcüoğlu (Millet İttifakı)
Gölmarmara: Birol Bak (Millet İttifakı)
Saruhanlı: Zeki Bilgin (Millet İttifakı)
Sarıgöl: Emrah Eroğlu (Millet İttifakı)
Turgutlu: Çetin Akın (Millet İttifakı)
Ahmetli: Mehmet Eryürek (Millet İttifakı)
Salihli: Mazlum Nurlu (Millet İttifakı)
Soma: Abdullah Saka (Millet İttifakı)
Kırkağaç: Şerif Ozan İre (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Cengiz Ergün (Cumhur İttifakı)
Alaşehir: Ali Uçak (Cumhur İttifakı)
Kula: Hüseyin Tosun (Cumhur İttifakı)
Salihli: Zeki Kayda (Cumhur İttifakı)
Sarıgöl: Necati Selçuk (Cumhur İttifakı)
Selendi: Nurullah Savaş (Cumhur İttifakı)
Turgutlu: Turgay Şirin (Cumhur İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Naci Sönmez
Şehzadeler: Kasım Ağduk
Yunusemre: Fuat Şengül
İyi Parti
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Orkun Şıktaşlı (Millet İttifakı)
Demirci: Haluk Şenyurt (Millet İttifakı)
Gördes: Mesut Efe (Millet İttifakı)
Köprübaşı: Fatih Taşlı (Millet İttifakı)
Kula: Selim Aşkın (Millet İttifakı)
Selendi: Yasin Dumlupınar (Millet İttifakı)
Şehzadeler: İsa Özdemir (Millet İttifakı)
Yunusemre: Kürşat Mithat Özkan (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Murat Yaşar Güner
Akhisar: Ali Dursun
Ahmetli: İbrahim Köse
Alaşehir: Nurin Özkan
Şehzadeler: Abdullah Yılmaz
Yunusemre: Olgun Oktay Demircan
Salihli: Hüseyin Çetin
Turgutlu: Hasan Çağlın
Kırkağaç: Ahmet Koçak
Soma: Mehmet Tombalak
Sarıgöl: Fatih Güner
Kula: Hasan Hüseyin Yağcı
Saruhanlı: Suat Yılmaz
Gördes: Uğur Tekdemir
Demirci: Mehmet Önal
Selendi: Abdullah Yılmaz
Gölmarmara: Hasan Çağlak
Köprübaşı: Adem Avcı
Demokrat Parti
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Şule Tunalı
Şehzadeler: Uğur Kıraloğlu
Yunusemre: İsmail Taşkıran
Demokratik Sol Parti
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Gündüz
Şehzadeler: Tarık Cehvel,
Yunusemre: Tülin Öz
Bağımsız Türkiye Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ayhan Baş
Yunusemre: Mustafa Sarıçalı
Türkiye Komünist Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Çınar
Soma: Volkan Algan
Şehzadeler: Ufuk Uzar
Yunusemre: Erol Güldür
Büyük Birlik Partisi
Turgutlu: Serhat Orhan
Yunusemre: Selman Alkış
Bağımsız
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ergün Karaoğlu
Manisa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi
Manisa'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.