Manisa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Manisa'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Manisa'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Daban

Ahmetli: Mustafa Patlatır

Akhisar: Ergun Karakaşlar

Alaşehir: Mehmet Huda Acar

Demirci: Figen Kağan

Gölmarmara: Ayten Eryılmaz

Gördes: Saadet Terzi

Kırkağaç: Huriye Tepeli

Köprübaşı: Behice Mutlu

Kula: Zeynep Dutkin

Salihli: Muzaffer Ökek

Sarıgöl: Mustafa Erdem

Saruhanlı: Ayla Türkan Çiçek Türkoğlu

Selendi: Hatice Yıldırım

Soma: İsmail Ozanırk

Şehzadeler: Zahide Sönmez

Turgutlu: Şaban Çiloğlu

Yunusemre: Özden Başmaya



Adalet ve Kalkınma Partisi

Akhisar: Hüseyin Eryüksel (Cumhur İttifakı)

Ahmetli: Ahmet Alhan (Cumhur İttifakı)

Demirci: Selami Selçuk (Cumhur İttifakı)

Gölmarmara: Kamil Öz (Cumhur İttifakı)

Gördes: Muhammet Akyol (Cumhur İttifakı)

Kırkağaç: Yaşar İsmail Gedüz (Cumhur İttifakı)

Köprübaşı: Regaip Topuz (Cumhur İttifakı)

Saruhanlı: Burhan Tezcan (Cumhur İttifakı)

Soma: Ali Tulup (Cumhur İttifakı)

Şehzadeler: Ömer Faruk Çelik (Cumhur İttifakı)

Yunusemre: Mehmet Çerçi (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Akhisar: Besim Dutlulu (Millet İttifakı)

Alaşehir: Ahmet Öküzcüoğlu (Millet İttifakı)

Gölmarmara: Birol Bak (Millet İttifakı)

Saruhanlı: Zeki Bilgin (Millet İttifakı)

Sarıgöl: Emrah Eroğlu (Millet İttifakı)

Turgutlu: Çetin Akın (Millet İttifakı)

Ahmetli: Mehmet Eryürek (Millet İttifakı)

Salihli: Mazlum Nurlu (Millet İttifakı)

Soma: Abdullah Saka (Millet İttifakı)

Kırkağaç: Şerif Ozan İre (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Cengiz Ergün (Cumhur İttifakı)

Alaşehir: Ali Uçak (Cumhur İttifakı)

Kula: Hüseyin Tosun (Cumhur İttifakı)

Salihli: Zeki Kayda (Cumhur İttifakı)

Sarıgöl: Necati Selçuk (Cumhur İttifakı)

Selendi: Nurullah Savaş (Cumhur İttifakı)

Turgutlu: Turgay Şirin (Cumhur İttifakı)



Halkların Demokratik Partisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Naci Sönmez

Şehzadeler: Kasım Ağduk

Yunusemre: Fuat Şengül



İyi Parti

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Orkun Şıktaşlı (Millet İttifakı)

Demirci: Haluk Şenyurt (Millet İttifakı)

Gördes: Mesut Efe (Millet İttifakı)

Köprübaşı: Fatih Taşlı (Millet İttifakı)

Kula: Selim Aşkın (Millet İttifakı)

Selendi: Yasin Dumlupınar (Millet İttifakı)

Şehzadeler: İsa Özdemir (Millet İttifakı)

Yunusemre: Kürşat Mithat Özkan (Millet İttifakı)



Saadet Partisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Murat Yaşar Güner

Akhisar: Ali Dursun

Ahmetli: İbrahim Köse

Alaşehir: Nurin Özkan

Şehzadeler: Abdullah Yılmaz

Yunusemre: Olgun Oktay Demircan

Salihli: Hüseyin Çetin

Turgutlu: Hasan Çağlın

Kırkağaç: Ahmet Koçak

Soma: Mehmet Tombalak

Sarıgöl: Fatih Güner

Kula: Hasan Hüseyin Yağcı

Saruhanlı: Suat Yılmaz

Gördes: Uğur Tekdemir

Demirci: Mehmet Önal

Selendi: Abdullah Yılmaz

Gölmarmara: Hasan Çağlak

Köprübaşı: Adem Avcı



Demokrat Parti

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Şule Tunalı

Şehzadeler: Uğur Kıraloğlu

Yunusemre: İsmail Taşkıran



Demokratik Sol Parti

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Gündüz

Şehzadeler: Tarık Cehvel,

Yunusemre: Tülin Öz



Bağımsız Türkiye Partisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ayhan Baş

Yunusemre: Mustafa Sarıçalı



Türkiye Komünist Partisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Çınar

Soma: Volkan Algan

Şehzadeler: Ufuk Uzar

Yunusemre: Erol Güldür



Büyük Birlik Partisi

Turgutlu: Serhat Orhan

Yunusemre: Selman Alkış



Bağımsız

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ergün Karaoğlu