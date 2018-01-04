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Manisa'da 2 FETÖ zanlısı yakalandı

Konya ve Ankara'daki FETÖ/PDY'e yönelik soruşturmalar çerçevesinde haklarında yakalama kararı çıkartılan biri muvazzaf asker 2 kişi gözaltına alındı

Manisa'da 2 FETÖ zanlısı yakalandı










Kaynak: AA
Etiketler; #paralel devlet yapılanması #operasyon #Konya #Fetullahçı Terör Örgütü #FETÖ/PDY #ankara
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