Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 okula kurulan ve terörle mücadele sırasında şehit olan polis memurlarının isminin verildiği zenginleştirilmiş kütüphaneler (Z-kütüphane) törenle hizmete girdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek (ÇOGEP) Programı çerçevesinde "Bak Neler Yapıyoruz" projesi kapsamında Akşemsettin Ortaokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu ve Görgülüler Ortaokuluna Z-kütüphane kuruldu.



Kütüphanelere, terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan polis memurlarının isimleri verildi.



Manisa Özel Harekat Daire Başkanlığından Temel Özel Harekat Kursuna uzman eğitimci olarak katılmak üzere Ankara'ya gönderilen ve FETÖ üyelerinin 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Zeynep Sağır'ın ismi Akşemsettin Ortaokulundaki kütüphaneye, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1 Ocak 2016'da operasyon sırasında terör örgütü PKK üyelerince güvenlik güçlerine roketatarla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Manisalı polis memuru Erol Aktürk'ün ismi Kazım Karabekir Ortaokulundaki kütüphaneye ve Diyarbakır'da 10 Ekim 2007'de bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Özdemir'in ismi ise Görgülüler Ortaokulundaki kütüphaneye verildi.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kütüphanelerin açılışı için düzenlenen ortak törende yaptığı konuşmada, İl Emniyet Müdürlüğünün güzel bir projeye imza attığını belirtti, emeği geçenleri kutladı.



Güvençer, "Bize açmak nasip oluyor. Dualarımız onlarla birlikte. İnşallah daha çok başarılı olsunlar. Şehit vermesinler inşallah. Polis teşkilatının mensupları bu vatandaşların içinden çıkmış, sevilen sayılan, amca abla ağabey kabul edilen değerli çalışma arkadaşlarımızdan oluşur. Şimdi modern hayatın gerekleri çerçevesinde ceza usul yasalarımızda uzlaştırıcılık, arabuluculuk gibi müesseseler getirilmeye çalışılıyor ama bu teşkilatın tarihinde yıllar boyunca karakol dediğimiz şimdi polis merkezi olarak adlandırılan birimler tam anlamıyla uzlaştırıcı, arabulucu fonksiyon görmüştür." diye konuştu.



Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ise Z-kütüphaneye 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan komiser Zeynep Sağır'ın adının verilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bilgiç, bundan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.



Törene İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.