Manisa'da, "Hamsi Festivali" kapsamında pişirilen yaklaşık 5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.

Manisa'da, "Hamsi Festivali" kapsamında pişirilen yaklaşık 5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.



Manisa Trabzonlular Derneği tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen "Hamsi Festivali" kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda ızgara ve stantlar kuruldu.



Etkinlikte yaklaşık 5 ton hamsi pişirilerek ekmek arasında vatandaşlara sunuldu. Uzun kuyrukların oluştuğu festivalde hamsi ekmekler, kısa sürede tükendi.



Etkinliğe katılan Vali Mustafa Hakan Güvençer, hamsinin bir araya gelmek için bir bahane olduğunu belirterek, "Arayınca hamsi de bahane olur, bir başka şey de bahane olur. Manisa Trabzonlular Derneği'ne böyle bir kaynaşma vesilesini bu sene ikinci kez sağladıkları için teşekkür ediyorum." dedi.



Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kazaz da amaçlarının kaynaşmak, kültür farklılıklarını yaşayabilmek ve Karadeniz kültürünü tanıtmak olduğunu vurgulayarak, hamsi şenliklerine yurt genelinde büyük ilgi gösterildiğini kaydetti.



Manisa'da da geçen yıl 15 binin üzerinde katılımcıya ulaştıklarına değinen Kazaz, bu yıl 5 tona yakın hamsiyle 20 bin katılımcıyı hedeflediklerini bildirdi.