Turgutlu İlçe Belediyesi Sosyal İşleri Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında ağaçlara asılan yaklaşık bin kitap, öğrencilere dağıtıldı

Manisa'nın Turgutlu İlçe Belediyesi Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında ağaçlara asılan yaklaşık bin kitap, öğrencilere hediye edildi.



Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Sorumlusu Metin Akgül, Tarihi Dutlu Yol'da yapılan etkinlikte, öğrencilerin karne sevinçlerine ve heyecanına ortak olmak istediklerini söyledi.



"Kışın ağaçlar kitap açsın" istediklerini dile getiren Akgül, "Ağaçlara kitap asıp, çocukların karne heyecanına ortak olduk ve onlara karne hediyesi verdik. Turgutlu okusun ve paylaşsın istedik." dedi.



Namık Kemal İlkokulu Müdürü Uğur Altabaş ise projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün bir anlamda da karne töreni öncesinde çocuklarımıza hediye vermiş olduk. Projenin devamını diliyorum." diye konuştu.



Tarihi Dutlu Yol üzerinde ağaçlara asılı kitapları alan öğrenciler ise ilk defa böyle bir proje ile karşılaştıklarını kaydetti.