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Manisa'da amatör futbolcu kalp krizi geçirdi

Maç sırasında oyuncu değişikliği sonrası yedek kulübesinde kalp krizi geçiren Yeşilyurt Belediyespor takım kaptanı Gündür, ilk tedavisinin ardından ameliyat edildi

Manisa'da amatör futbolcu kalp krizi geçirdi

Manisa 1. Amatör Küme C Grubu'nda oynanan maçta kalp krizi geçiren futbolcu, ilk tedavisinin ardından Salihli'deki bir hastanede ameliyat edildi.

Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Himmet Efe Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salihligücü ile yaptıkları maçta Ramazan Gündür'ü müsabakanın 65. dakikasında oyundan çıkardığını söyledi.

Yaklaşık 7 dakika sonra Ramazan Gündür'ün nabzının hızla düştüğünü fark ettiğini belirten Cengiz, şöyle konuştu:
"Eğitimini aldığım için bir süre sonra kalp masajı yapmaya başladım. Zaten sahada ambulans da yok. Bu sırada ambulansa haber verildi. Ancak ambulans gelene kadar zaman kazanmak için arkadaşımızı jandarma aracına aldık ve ambulansa kadar götürdük. Alaşehir Devlet Hastanesindeki tedaviden sonra Salihli’ye sevk edildi. Salihli’de kalbe giden ana damarlardan bir tanesinin tıkalı olduğu belirtildi ve hemen ameliyata alındı. Oyuncumuz ameliyattan çıktı ve doktorları 24 saat gözetim altına kalacağını söylediler."

38 yaşındaki Ramazan Gündür'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kalp krizi #futbolcu #amatör
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