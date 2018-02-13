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Manisa'da balkondan düşen kadın öldü

Demirci ilçesinde balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Manisa'da balkondan düşen kadın öldü

Manisa'nın Demirci ilçesinde balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yarbasan Mahallesi'ndeki evinde lavaboya gitmek isteyen 86 yaşındaki Zehra Apaydın, kapıları karıştırarak yanlışlıkla balkona yöneldi.

Balkondan zemine düşen Apaydın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Apaydın'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Zehra Apaydın #yüksekten düşme #Yarbasan mahallesi #Demirci
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