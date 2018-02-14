Manisa'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:14'te merkezi Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy mahallesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 7,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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ulusal.com.tr
Saat 08:14'te merkezi Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy mahallesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
14 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen depremler sitemizde yer alacaktır. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremler haberimizde
Manisa'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi