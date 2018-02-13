PYD-PKK, terörist cesetlerine bomba yerleştirmiş
PYD-PKK, terörist cesetlerine bomba yerleştirmiş
Irak'tan flaş IKBY kararı
Irak'tan flaş IKBY kararı
DenizBank ile ilgili flaş açıklama
DenizBank ile ilgili flaş açıklama
Nehirde facia: En az 10 kayıp
Nehirde facia: En az 10 kayıp

Manisa'da diş hekimine darp iddiası

Hasta yakınları tarafından darbedildiği öne sürülen diş hekimi, şikayetçi oldu

Manisa'da diş hekimine darp iddiası

Manisa'da bir diş hekimi, hasta yakınları tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayette bulundu.

İddiaya göre, Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nde görevli diş hekimi Çağrı Şimşek, geçen salı günü muayene için gelen ancak sırasını kaçıran hastası E.H'nin eşi T.H ile tartıştı.

Hastaneden ayrılan T.H, daha sonra beraberinde geldiği kişi ile diş hekimi Şimşek'e saldırdı.

Kıyafeti yırtılan ve yüzü ile boynunda darp izi oluşan Şimşek, darp raporu alarak T.H. ile kimliği öğrenilemeyen yakını hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Yunusemre Sağlık Sen Başkanı İsmail Karip ve bir grup sendika üyesi, hastane önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #diş hekimi #darp #ağız ve diş sağlığı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.