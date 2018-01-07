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Manisa'da FETÖ zanlısı 2 astsubay yakalandı

Ankara'daki soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 astsubay, Turgutlu ilçesinde polis kontrol noktasında gözaltına alındı

Manisa'da FETÖ zanlısı 2 astsubay yakalandı






Kaynak: AA
Etiketler; #paralel devlet yapılanması #muvazzaf #Fetullahçı Terör Örgütü #FETÖ/PDY #astsubay
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