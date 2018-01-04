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Manisa'da fuhuş operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'da fuhuş operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "fuhşa teşvik ettikleri, yer sağladıkları ve aracılık yaptıkları" belirlenen şüphelilere yönelik teknik takip başlattı.

Yaklaşık bir aylık takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhuş yaptıkları öne sürülen 4 kadın ile, fuhşa teşvik ettikleri ve yer sağladıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Manisa #fuhuş operasyonu #7 gözaltı
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