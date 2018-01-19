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Manisa'da hırsızlık iddiası

Manisa'da av malzemeleri satan bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Manisa'da hırsızlık iddiası

Manisa'nın Soma ilçesinde av malzemeleri satan bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki av malzemeleri satan iş yerinden hırsızlık ihbarı alan ekipler çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde dükkandan av tüfeği alarak uzaklaşan 4 şüpheliyi belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına altına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.K, E.Ç ve İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.E. ise serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tüfek #polis #operasyon #işyeri #avcılık #av malzemeleri #av
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