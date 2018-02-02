Manisa'nın 17 ilçesinde eş zamanlı 'Huzur 45' asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Manisa'nın 17 ilçesinde eş zamanlı 'Huzur 45' asayiş uygulaması gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in koordinesindeki uygulamaya 76 ekipte toplam 450 personel katıldı.



Kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan şüphelilerin suç unsurlarıyla yakalanması ve aranan şüphelilerin adalete teslim edilmesine yönelik gerçekleştirilen uygulamada 3 bin 603 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, 820 araç incelendi, 32'si sabit nokta ve umuma açık 175 iş yeri denetlendi.



Uygulamada, bir kişiye 'Görevli memura hakaret' suçundan işlem yapılırken 3 kişi hakkında ise 'Kapalı alanda sigara içmek ve kimlik bulundurmamak' suçundan idari işlem yapıldı.



Yapılan yol kontrolünde de 18 araç eksik belge ve işlemden dolayı trafikten men edildi, 55 araca ise 48 bin 710 lira para cezası uygulandı.



Uygulama sonunda gazetecilere açıklama yapan Emniyet Müdürü Bilgiç, "Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.