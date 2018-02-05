Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde refüje çarpan otomobilin karşı şeride geçerek tırla çarpışması, tırın aracı yaklaşık 100 metre önünde sürüklemesi yer alıyor.
Turgutlu'dan İzmir yönüne giden İsmet Filizler (42) idaresindeki 35 HL 358 plakalı otomobil, Manisa kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek Hasan Tekin'in (41) kullandığı 42 FKR 35 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Yılmaz Taşkın (54) hayatını kaybetmişti.
Kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.