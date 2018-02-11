Saruhanlı ilçesinde define aramak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde define aramak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Halitpaşa Jandarma Karakolu ekipleri, Alibeyli Mahallesi yakınlarında sit alanında kepçe ve arama dedektörüyle define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliler A.B, M.K. ve M.G'yi define ararken suçüstü yakaladı.



Olay yerindeki, define aramakta kullanılan dedektör, kepçe ve otomobile güvenlik güçlerince el konuldu.



Saruhanlı Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.