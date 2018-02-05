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Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişilik aile hastanede tedavi altına alındı

Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde yaşayan İmdat Özalp (64), 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen ekipler, baygın halde buldukları İmdat, eşi Besra (64) ve oğlu Muhammet Veysi Özalp'i (26) Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan ailenin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İlk incelemede, evdeki kömür sobasının borularının tıkalı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zehirlenme #Manisa #karbonmonoksit
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