Sarıgöl ilçesinde hafriyat firmasında kepçe operatörü olan damat, gelini almaya kepçeyle gitti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir hafriyat firmasında kepçe operatörü olarak çalışan Ali Sarı (27), düğünü için kullandığı ekskavatörü gelin arabası düğün konvoyunu ise 7 kepçeden oluşturdu.



Sarı, düğününün farklı olması için arkadaşlarıyla 7 kepçeyi süsleyerek gelini almaya gitti. Gelin ve damat ekskavatöre binerek ilçe merkezinde sirenlerle tur attı. İlginç düğün konvoyunu gören vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.



Sarıgöl Belediyesi Düğün Salonu önüne gelen konvoy, davul ve zurna ile karşılandı.



Ekskavatörden inen genç çift harmandalı oynadı, davetliler genç çiftte çeşitli hediyeler verdi.



Damat Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dedesinin ve babasının yıllardır, ilçede hafriyatçılık yaptıklarını belirterek, "Ben de babamın yanında çalışıyorum. Arkadaşlarıma 'Kepçe ile gelin almaya gidelim' dedim. Destek çıktılar ve düğünümde beni yalnız bırakmadılar. Konvoyda yedi kepçe vardı. Birsi gelin aracı oldu. Gerçekten çok romantik oldu." dedi.



Gelin Azize Sarı ise kendisi için sürpriz olduğunu ifade ederek, "Kepçenin içerisine konulan gelin koltuğuna oturdum. Birlikte şehir turu attık. Görenlerin hayran bakışları arasında turumuzu atarken mutlu oldum. Böyle bir anıyı yaşattığı için eşime teşekkür ederim." diye konuştu.