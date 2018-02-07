Suriye ordusu, ABD ve YPG'yi karargahta vurdu
Suriye ordusu, ABD ve YPG'yi karargahta vurdu
'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere saldırı
'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere saldırı
AB Bakanı Çelik'ten Fransa Dışişleri Bakanı'na yanıt
AB Bakanı Çelik'ten Fransa Dışişleri Bakanı'na yanıt
Abdullah Gül'ün ekibi TV mi kuruyor?
Abdullah Gül'ün ekibi TV mi kuruyor?

Manisa'da okul servisi sürücüsü alkollü çıktı

Alkollü sürücünün ehliyetine el konurken, araçtaki öğrenciler jandarma ekiplerince okula bırakıldı

Manisa'da okul servisi sürücüsü alkollü çıktı

Manisa'da, jandarma denetimi sırasında alkollü olduğu belirlenen okul servisi sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama kapsamında 30 servis aracını denetledi.

Kontroller sırasında bir servis şoförünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Servis aracında bulunan öğrenciler jandarma ekiplerince okula bırakılırken, araç otoparka çekildi.

Ayrıca, 5 servis aracına da okul servis yönetmeliğine uyulmadığı gerekçesiyle toplam bin 707 lira para cezası uygulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #okul servisi #Manisa #jandarma #denetleme #alkol
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.