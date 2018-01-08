Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İbrahim Usta yönetimindeki 45 U 6287 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde, önünde seyreden Kudret Kaya'nın kullandığı 45 PN 130 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Usta ve yanındaki Ali Adıgüzel ile Mustafa Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.