Şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın 4. katında asılı tabelanın düştüğü yerde bulunanlar, kazadan son anda kurtuldu

Manisa'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 4. katta takılı olduğu yerden sökülen tabelanın düştüğü yerde bulunan vatandaşlar kazadan son anda kurtuldu.



Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı karşısında bulunan kentin en işlek İzmir Caddesi'ndeki bir binanın 4. katında asılı bulunan tabela fırtına nedeniyle düştü.



Yaklaşık 3 metrelik tabelanın düştüğü yerde trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyenler, tabelayı son anda fark etmeleri sonucu olaydan yara almadan kurtuldu.



Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmasıyla tabela düştüğü yerden kaldırıldı.



Kazadan kurtulan Halime Aslan, yolun karşısına geçmeye çalışırken tabelanın yukarıdan üzerilerine düştüğünü söyledi.



Tabelanın ilk başta nereden geldiğini anlamadıklarını ifade eden Aslan, "Yolun karşısında beklerken yukarıdan tabelanın çıkardığı ses üzerine düşeceğini fark edip hızla olay yerinden uzaklaştık. Şan eseri bir sıkıntı olmadı." dedi.



Vatandaşlardan Murat Dağdelen de fırtına nedeniyle tabelanın yerinden söküldüğünü belirterek, "Tabela yerinden sökülerek istenmeyen bir kaza oldu. Tam buradan yayalar geçiyordu, yayalar tabelayı erken fark edince kaçarak kurtuldu. Tabelada hasar olurken çok şükür kimseden herhangi bir sıkıntı olmadı." diye konuştu.