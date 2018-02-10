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Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü

Akhisar ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Haşim Haşimoğlu Caddesi'nde bulunan kahvehanede iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişinin silahla vurduğu Mustafa Çeneli, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çeneli, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #akhisar #silah #kavga #kahvehane
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