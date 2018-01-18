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Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Şehzadeler ilçesinde kavga sırasında birbirlerine silahla ateş eden iki kişi yaralandı.

Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kavga sırasında birbirlerine silahla ateş eden iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi Borsa Caddesi'nde aralarında eskiye dayalı bir husumet olduğu iddia edilen Fuat G. ile Kahraman A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle taraflar silahla birbirlerine ateş etti.

Yaralanan Fuat G. arkadaşları tarafından Manisa Devlet Hastanesine, diğer yaralı Kahraman A. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Asayiş #Manisa #silahlı kavga #yaralı
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