Manisa'nın Salihli ilçesinde, M.K. (61), bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Ummuhan Kanar'ı (80) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Salihli'nin Beşeylül Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., birlikte yaşadığı annesi Ummuhan Kanar ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.



M.K., annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Anne ile oğlunun seslerini duyan komşuları, durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine eve gelen polis, Ummuhan Kanar'ı yaralı halde görünce ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ummuhan Kanar'ı ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı. Ummuhan Kanar'ın ayrıca başına sert bir cisimle vurulmasıyla oluştuğu sanılan darp izine de rastlandı.



M.K. ise polis tarafından gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



