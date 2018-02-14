Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Sedat Aydın (47) idaresindeki 45 S 4092 plakalı tır, Salihli-Manisa karayolu Mersinli Mahallesi mevkisinde, N.A'nın (58) kullandığı 45 DP 665 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, tır içinde sıkışan sürücü Aydın, Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerince çıkarıldı.
İlk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.