Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Turgutlu'dan İzmir istikametine giden İsmet Filizler (42) idaresindeki 35 HL 358 plakalı otomobil, Manisa kavşağı yakınında karşı şeride geçip Hasan Tekin (41) yönetimindeki 42 FKR 35 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Filizler ile aynı araçta bulunan Yılmaz Taşkın (54) hayatını kaybetti.
Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.