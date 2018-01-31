Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine giden Mehmet Selim Yaman (58) idaresindeki 03 ER 943 plakalı panelvan, Körez Mahallesi kavşağında aynı yönde seyreden Osman Öz (38) yönetimindeki 63 K 7134 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, panelvan şoförü Yaman araçta sıkışarak ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Yaman, ambulansla Kula Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaman, ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza sonucu Ankara-İzmir karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.
Kula içesinde panelvanın kamyona çarpması sonucu araçta sıkışan sürücü yaralandı, Ankara-İzmir karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.