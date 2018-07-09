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Manisa'da üzüm hasadı başladı

Manisa'da ihracatlık üzüm için hasat dönemi başladı. Sezonun ilk 'Superior' cinsi üzümünü yetiştiren üretici altınla ödüllendirildi. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk "bu yıl ürün de kalite de iyi" dedi.

Manisa'da üzüm hasadı başladı

Gediz Havzası'nda 2018 üzüm sezonu açıldı böylece dünyanın en kaliteli üzümlerinin hasat dönemi de başlamış oldu.

Türkiye'nin "üzüm ambarı" oarak nitelendirilen Alaşehir'de ihracatlık üzümün hasat dönemi için tören yapıldı.

Bağında sezonun ilk 'Superior' cinsi üzümünü yetiştiren üretici İsa Kızıltepe hem çeyrek hem de Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Üzüm bağında yapulan törende konuşan Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk bu yıl ürünün de kalitenin de iyi olduğunu söyledi.

Türk üreticilerin sigortalarını yaptırmaları gerektiğini söyledi


 

Etiketler; #üzüm #Manisa
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