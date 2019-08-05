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Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı yandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 300 zeytin ağacı kül oldu.

Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı yandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesi Mezarlık mevkisindeki otluk alanda henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşlar, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Ekipler, iki saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 300 zeytin ağacı ile bazı meyve bahçeleri zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Manisa
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