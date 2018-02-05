Demirci ilçesinde çıkan yangın 2 evde maddi hasara neden oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.



Minnetler Mahallesi'nde Hüseyin Özdemir'e (61) ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yan taraftaki Mehmet Özdemir'e ait eve sıçradı.



Yangına müdahale eden mahalle sakinleri, ahırdaki hayvanları dışarıya çıkarmayı başardı.



İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından söndürülen yangında 2 evde maddi hasar oluştu.



Muhtar Muharrem Mağden, yangını fark edince önce ev sahiplerini ardından da ahırdaki hayvanları kurtardıklarını söyledi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

