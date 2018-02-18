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Manisa'da Zeytin Dalı Harekatı’na destek konvoyu

Manisa'da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Manisa'da Zeytin Dalı Harekatı’na destek konvoyu

Manisa'da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Yunusemre ilçesi Çiftlik Parkı'nda buluşan sürücüler, Türk bayraklarıyla süsledikleri otomobil ve motosikletleriyle İzmir Menemen yol ayırımına kadar şehir turu attı.

Konvoyun geçtiği güzergahta trafikteki diğer sürücüler de korna çalarak destek verdi.

Organizasyonu gerçekleştiren vatandaşlarda Alparslan Yazdıç, TSK'nin terörle mücadelesine destek amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini ifade etti.
Zeytin Dalı Harekatı'yla dünyaya bir mesaj verildiğini ifade eden Yazdıç, "Allah birliğimizi daim etsin inşallah. İnşallah Türk ordusu Çanakkale'de yedi düvele karşı nasıl muzaffer olmuşsa bugün de bu bölgede, Afrin'de başarılı olacak. Allah ordumuza zeval vermesin inşallah." dedi.

Etkinlik, yaklaşık 1 saat sürdü.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #Manisa #konvoy
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