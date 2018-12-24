Hastanedeki tedavileri tamamlanan 9 öğrenci daha taburcu edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerden 9'u daha taburcu edildi.



Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde yatılı olarak kalan ve cuma günü mide bulantısı şikayetiyle Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılan 60 öğrenciden 9'unun daha tedavisi tamamlandı.



Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Aksoy, yaptığı açıklamada, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin tamamının taburcu edildiğini söyledi.



Bu arada, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, 145 öğrencinin bulunduğu yurttaki akşam yemeğinden aldığı numunelerin, İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğündeki incelemesi sürüyor.



Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 öğrenciden 51'i dün evlerine gönderilmişti.