Park halindeki aracından torunu için ayırdığı 20 bin lira ile ziynet eşyaları çalınan Aykıran, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Manisa'da, dün park halindeki aracından torunu için ayırdığı 20 bin lira ile ziynet eşyaları çalınan 48 yaşındaki Yılmaz Aykıran, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, olayın ardından gece kalp krizi geçiren Yılmaz Aykıran (48), kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aykıran'ın cenazesi, Beydere Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından İlçe Mezarlığına defnedildi.



Olay

Eşiyle Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki ağabeyini ziyarete giden Yılmaz Aykıran (48), 35 AS 4708 plakalı otomobilini cezaevi yakınlarındaki boş bir arsaya park etmişti. Ziyaret sonrasında aracına binen Aykıran, ceketinin cebine koyduğu emeklilik ikramiyesinin bir kısmı olan 20 bin lira ile ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark ederek polise başvurmuştu.

Yılmaz Aykıran, "Parayı önümüzdeki günlerde dünyaya gelecek torunumuz için ayırmıştık. Buradan çıkıp parayı yatırmaya bankaya gidecektik." ifadesini kullanmıştı.

