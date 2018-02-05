Soma ilçesinde 27 Ocak'ta kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde metil alkol zehirlenmesi tanısı konulan kişi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Manisa'nın Soma ilçesinde 9 gün önce metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, ilçede son 10 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Alınan bilgiye göre, 27 Ocak'ta mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye götürülen 52 yaşındaki Hüseyin Avni Bosna'ya metil alkol zehirlenmesi tanısı konuldu.

Bosna, sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinin yoğun bakım servisindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayın, sahte içki imal ettiği öne sürülen Ü.İ. ile büfesinde sahte içki sattığı iddia edilen E.İ.G. ile bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Bu arada, metil alkol zehirlenmesi tanısıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Cüneyt Gök taburcu edildi, Kenan Pehlivan (57) ve Mehmet A'nın (51) tedavisi ise sürüyor.



Olay

Atatürk Caddesi'ndeki büfeden aldıkları sahte içkiden içtikleri iddia edilen Kenan Pehlivan (57), Özcan Ünal (46), İbrahim ve oğlu Cüneyt Gök, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Soma Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Metil alkol zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alınanlardan Özcan Ünal ve İbrahim Gök hayatını kaybetmişti.

Sağlık durumları ağır olan Cüneyt Gök, Pehlivan ve Hüseyin Avni Bosna, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki sattığı öne sürülen büfe sahibi E.İ.G. ile evinde sahte içki ürettiği iddia edilen Ü.İ'yü gözaltına almıştı. Ü.İ'nin evinde yapılan aramada 24 litre şişelenmemiş içki, 13 dolu içki şişesi, 6 litre anason ve bir litre votka aroması ile içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmişti.

İlçedeki bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı belirtilen Ü.İ. ve E.İ.G, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, itiraz üzerine tutuklanmıştı.

Soma ilçesinden ailesi tarafından götürüldüğü İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde metil alkol zehirlenmesi tanısı konulan Fatma Öz (52), 1 Şubat'ta yaşamını yitirmişti.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Soma Devlet Hastanesine başvuran Mehmet A'nın (51) polise verdiği ifadede, sahte içkiyi E.İ.G'den satın aldığını söylediği öğrenilmişti.