Manisa Elektrik Kesintisi 12-13 Mayıs: Manisa elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa genelinde 12-13 Mayıs tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak.

Vatandaşlar ise “Manisa elektrikler ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

12 MAYIS’TA MANİSA’DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

12 Mayıs Salı günü başta Akhisar, Yunusemre, Turgutlu ve Soma olmak üzere birçok ilçede kesinti uygulanacak.

AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ SAATLERİ

Ballıca, Dereköy ve Medar mahallelerinde elektrikler 09.00 - 15.00 saatleri arasında kesilecek.

Durasıl, Çoruk, Çamönü, Yenidoğan, Ulupınar, Seğirdim ve Hasköy mahallelerinde ise kesintiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

YUNUSEMRE’DE ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

Mareşal Fevzi Çakmak, Atatürk, Güzelyurt, Cumhuriyet, Barbaros ve 50. Yıl mahallelerinde kesinti 09.00 - 13.00 arası sürecek.

Bağyolu, Bostanlar ve Çamlıca mahallelerinde ise elektriklerin 10.00 - 16.00 saatleri arasında kesik olacağı açıklandı.

TURGUTLU VE SOMA KESİNTİ PROGRAMI

Turgutlu ilçesinde Yedi Eylül Mahallesi’nde 09.30 - 11.30 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

Acarlar, Yılmazlar ve Şehitler mahallelerinde ise çalışmalar 10.00 - 16.00 saatleri arasında devam edecek.

Soma ilçesinde Beyce Mahallesi’nde 09.00 - 13.00 arası kesinti yaşanacak.

Çavdır ve Karacakaş bölgelerinde ise elektrikler 10.00 - 12.00 saatleri arasında verilemeyecek.

13 MAYIS’TA MANİSA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ DEVAM EDECEK

13 Mayıs Çarşamba günü de kesintiler sürecek.

Yunusemre ilçesinde Üçpınar, Gülbahçe, Avdal ve Büyüksümbüller bölgelerinde 09.00 - 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Turgutlu ilçesinde Ergenekon Mahallesi’nde 10.00 - 11.00 arası kesinti yapılacak.

DEMİRCİ’DE 8 SAATLİK KESİNTİ

Demirci ilçesinde Sağnıç, Kulalar, Kılavuzlar, Yeşildere ve Yeşiloba başta olmak üzere yaklaşık 20 mahallede 09.00 - 17.00 saatleri arasında planlı bakım kesintisi uygulanacak.