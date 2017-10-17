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Manisa merkezli üç ilde operasyon: 14 gözaltı var

Manisa merkezli üç ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

Manisa merkezli üç ilde operasyon: 14 gözaltı var
Manisa merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında Manisa kent merkezi, İzmir ve Mardin'de 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve diğer birimlerden ekiplerin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 20 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 kilo 124 gram kubar esrar, 674 gram toz esrar, 72 kök kenevir, 8 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 288 adet fişek ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyon kapsamında 6 kişinin de arandığı belirtildi.

Kaynak: AA
Etiketler; #Manisa #uyuşturucu operasyonu #izmir #mardin
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