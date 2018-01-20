Gözaltındaki 13 şüpheliden 9'u tutuklandı

Manisa merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 13'ü daha adliyeye sevk edilirken, bunlardan 9'u tutuklandı.



Gördes Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 13'ü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Manisa merkez ve Gördes, Soma, Akhisar ve Kırkağaç ilçeleri ile İzmir'de sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 8'i tutuklanmıştı.