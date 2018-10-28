Bu toprakların en güzel taraflarından biri de geleneklerin korunuyor olması. İşte onlardan biri gelecek ekranlarınıza. Manisalılar düğün eğlencesine ilgi göstermeyen akrabalarına bakın ne yapıyorlar.

Tepsiler, düğün alayı hazırlandı, yola koyuldu. Olurda küçük bir hata yaparsanız yandınız.



Burası Manisa'nın Demirci ilçesi... Bir gelenek yıllardır yaşatılıyor. Düğün bohçasına ilgi göstermeyen, kız evi önünde oynamayanlara ceza kesiliyor.



Geleneğe göre Türk bayrağı taşıyan mahalleliler, davul zurna çalarak damadın akrabalarını ziyaret ediyor.



Evlenecek çifte hediye edilecek eşyaların olduğu sinilerle gelenler, maniler söyleyerek düğün sahibini dışarı çağırıyor.



Hediyelik sini hazırlanmadıysa ya da özensizse ceza kesiliyor. Ceza ise mahalledeki su dolu yalağa atılmak.



Sadece bu değil, düğün alayına katılıp oynamamanında cezası var. Kaçmak çözüm değil çünkü onunda cezası var.



Mahallelinin kucaklayarak yalağa attığı "ilgisiz akraba"nın ıslandıktan sonra davul zurna eşliğinde oynaması düğünlere renk katıyor.



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