Manisa OSB'deki fabrikada dehşet kaza! Döküm makinesine sıkışan 27 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Fabrikadaki mesai saatleri esnasında ağır sanayi mühimmatlarının ve döküm ünitelerinin bulunduğu perimetrede çalışan genç bir işçi, fahiş bir mekanik kaza neticesinde makinenin dişlileri arasında kalarak can verdi. Olayın ardından fabrika alanında siber ve fiziki üretim geçici olarak durdurulurken, Cumhuriyet Savcılığı feci kazaya sebebiyet veren sismik ihmaller zincirini aydınlatmak amacıyla çok yönlü bir adli tahkikat başlattı.

FABRİKADA CAN PAZARI: MESAİ ARKADAŞLARI ŞALTERİ İNDİRDİ

Kan donduran iş kazası, Yunusemre ilçesine bağlı Keçiliköy Mahallesi'nde konumlanan Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) dev bir fabrikada meydana geldi. Edinilen son dakika adli bilgilere göre, fabrikada üretim işçisi olarak görev yapan 27 yaşındaki Murat Özdem, henüz siber veya fiziki nedeni tam olarak netleşmeyen bir arıza ya da dikkatsizlik sonucu devasa döküm makinesinin mekanik aksamına sıkıştı. Acı içinde kalan talihsiz gencin feryatlarını duyan mesai arkadaşları, fahiş bir panikle koşarak döküm makinesinin siber panosundaki acil stop butonuna bastı ve mekanizmayı durdurdu.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Fabrika yönetiminin ve işçilerin saniyeler içinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne siber ihbarda bulunması üzerine, feci olayın yaşandığı koordinatlara acil kodlu sağlık ve polis asayiş ekipleri sevk edildi. Fabrika içerisine hızla giriş yapan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk fiziki ve tıbbi kontrollerde, döküm makinesinin fahiş basıncına maruz kalan Murat Özdem'in olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç işçinin ani ölüm haberi, fabrikadaki çalışma arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

OTOPİS İÇİN ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Manisa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme uzmanları ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, kazanın meydana geldiği döküm makinesinin çevresinde ve fabrika zemininde detaylı bir fiziki inceleme gerçekleştirdi. Kusurlu bir mekanik parça veya siber yazılım hatası olup olmadığını saptamak üzere makinenin log kayıtları incelemeye alınırken, Murat Özdem'in cansız bedeni, adli incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili feci kazaya dair çok yönlü soruşturması fahiş bir titizlikle sürdürülüyor.