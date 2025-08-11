Manisa Soma’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Manisa’nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 10 helikopter ve çok sayıda kara aracıyla müdahale ediliyor.
Manisa’nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bölgeye 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Su tankeri bulunan vatandaşlar da yangın söndürme havuzunu taşıdıkları suyla takviye ederek çalışmalara destek veriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı