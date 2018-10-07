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Manisa Tarhanası'nın farkı

Sonbahar geldi, evlerde tarhana yapılmaya başlandı. Türk kültürünün vazgeçilmez damak tatları arasında yer alan tarhananın yapımı yöreden yöreye değişiyor. Manisa Sarıgöl'de yapılan tarhana içine eklenen biberle diğerlerinden ayrılıyor.

Manisa Tarhanası'nın farkı

Manisa Sarıgöllü kadınlar, yaklaşan kış öncesi el geleneksel yöntemlerle tarhana yapıyorlar.

Anadolu'nun pek çok bölgesinde sonbaharda tarhana telaşı yaşanıyor. Tarhananın yapımı ise yöreden yöreye değişiyor. 

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yapılan tarhana sadece bu bölgede yetiştirilen kırmızı biberin verdiği lezzetle diğerlerinden ayrılıyor.

Emcelli'de yaklaşık 150 yıldır yerli tohumlarla üretilen kırmızı biber, sadece tarhana için yetiştiriliyor.

Sarıgöl'de "tarhana biberi" olarak da bilinen bu lezzet, tarlada hasat edildikten sonra tarhana yapımı için saklanıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Manisa #tarhana #tarhana nasıl yapılır #manisa tarhanası #tarhana çorbası #çorba
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