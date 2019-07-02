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Manisa Turgutlu'da feci kaza: Ölü sayısı 4'e yükseldi! Cumali Yarıcı, Hediye Nur Yarıcı, Ziynet Yarıcı ve Hicran Yarıcı hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden anne Hicran Yarıcı'nın ikiz bebeklerine 3,5 aylık hamile olduğu ve İzmir'e doktor kontrolüne gittiği öğrenildi

Manisa Turgutlu'da feci kaza: Ölü sayısı 4'e yükseldi! Cumali Yarıcı, Hediye Nur Yarıcı, Ziynet Yarıcı ve Hicran Yarıcı hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Cumali Yarıcı'nın (35) kullandığı 45 KB 1212 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi yakınlarında yolun kenarında park halindeki tırın 06 DS 7445 plakalı dorsesine arkadan çarptı. 

Kazada, sürücü Yarıcı ile otomobildeki eşi Hicran Yarıcı (30) ve kızı Hediye Nur Yarıcı (1) olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Vatandaşların bildirmesinin ardından kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönünde trafik yoğunluğu oluştu. 

Yaralılar Hazal Yarıcı (7) ve Ziynet Yarıcı (8) ise sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Ziynet Yarıcı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralı Hazal Yazıcı'nın ise Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Bu arada, kazada hayatını kaybeden anne Hicran Yarıcı'nın ikiz bebeklerine 3,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Ahmetli ilçesinde belediye personeli olarak çalışan Cumali Yarıcı'nın 3 çocuğunu ve hamile eşini doktor kontrolü için İzmir'e götürdüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Turgutlu #Manisa
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