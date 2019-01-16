Afyonkarahisar merkez ve bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Manisa'nın bazı ilçelerinde ve mahallelerinde okullar bugün tatil edildi.

Afyonkarahisar merkez ve bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il merkezi ve İhsaniye, İscehisar, Emirdağ, Bayat ve Sinanpaşa ilçelerinde 16 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.



Manisa

Manisa'nın bazı ilçelerinde ve mahallelerinde okullar bugün tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle Demirci, Kula ve Selendi ilçelerinde bugün eğitim yapılmayacak.

Sarıgöl, Gördes ve Salihli ilçelerinde ise bazı mahallelerde ve taşımalı eğitim verilen okulların tamamında eğitime bir gün ara verildi.

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