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Manisa ve İzmir'de seyir halindeki iki yolcu otobüsünde yangın

Balıkesir'deki facianın acısı dinmeden iki yolcu otobüsü daha yandı. Manisa ve İzmir'de seyir halindeki iki ayrı yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular hızlıca tahliye edilerek facianın eşiğinden dönüldü.

Manisa ve İzmir'de seyir halindeki iki yolcu otobüsünde yangın

Manisa'da facianın eşiğinden dönüldü. 

Kırkağaç ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü aniden alev alarak yanmaya başladı.

Aracın motor kısmındaki yangını fark eden şoför aracı hemen kenara çekip yolcuları tahliye etti.

Otobüs, yolcular tahliye edildikten kısa bir süre sonra alev topuna döndü.  

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatılan kara yolundaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü. 

Yolcular başka bir otobüs ile gidecekleri yere gönderildi.

Bir otobüs yangını haberi de İzmir'den geldi.

İzmir - Çeşme otobanında seyir halindeki otobüs de yangın çıktı.

Şoför aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Her iki olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Balıkesir #Manisa #izmir
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