Manisa’da 66 yıl hapis cezası bulunan 18 yaşındaki çocuk yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 66 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yaşındaki şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Manisa’da 66 yıl hapis cezası bulunan 18 yaşındaki çocuk yakalandı
Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza attı.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında toplam 66 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.Y. (18) isimli şahsın yeri tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından P.Y., adli makamlara sevk edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’nın, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Manisa
