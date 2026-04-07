Manisa’da 69 yaşındaki kadın, 5 yarım altın için boğularak öldürüldü

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde evinde boğularak öldürülmüş halde bulunan 69 yaşındaki Mürşide Böcüne’nin cinayeti, polisin yürüttüğü kapsamlı çalışmayla aydınlatıldı.

Olay, 31 Mart 2026 günü saat 18.00 sıralarında Ayniali Mahallesi 3315 Sokak üzerindeki bir adreste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eve gelen eşi İbrahim Böcüne tarafından hol kısmında hareketsiz halde bulunan Mürşide Böcüne’nin, ilk incelemede boğazında tülbent olduğu ve boğularak öldürüldüğü değerlendirildi. Yapılan kontrollerde kadının üzerindeki altınların da alındığı tespit edildi.

1200 SAATLİK KAMERA İNCELENDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, bölgede bulunan yaklaşık 100 farklı güvenlik kamerası incelendi. Ekipler toplamda bin 200 saatlik görüntü analizi yaptı.

Maktulün eşinin evden ayrılmasının ardından sokağa giren siyah giyimli şüphelinin E.A. (32) olduğu belirlendi. Şüphelinin olay sonrası bir arkadaşı aracılığıyla kuyumcuda 5 adet yarım altını bozdurduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda E.A. (32), B.A. (20) ve A.Ç.A. (16) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç.A. savcılık tarafından serbest bırakıldı, B.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yaşlı kadını 5 yarım altın için öldürdüğü belirlenen E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.